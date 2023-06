Abbiegender Pkw erfasste Motorrad: Lenker verletzt

Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 17.30 Uhr. Der 61-jährige Einheimische fuhr mit seinem Motorrad auf der Möserer Landesstraße in Richtung Seefeld und wollte einen Pkw überholen. Doch dessen Lenker, ein 65-jähriger Einheimischer, bog just in diesem Moment nach links ab. Es kam zur Kollision, der Motorradlenker stürzte.