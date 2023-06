Brenner: Giftige Substanz aus Güterzug ausgetreten

Leck wurde abgedichtet

Die giftige Substanz, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird, gelangte auf das Schotterbett unter den Gleisen. „Mit Chemikalienschutzanzügen und mit Atemschutz ausgerüstet konnten die Feuerwehrleute die Situation in den Griff bekommen und die ausgetretene Menge mittels Bindemittel aufnehmen“, so die Feuerwehr weiter. Das Leck am Güterwagon konnte abgedichtet werden.