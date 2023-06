Vertrag verlängert! Schopp bleibt Hartberg treu

„Projekt unglaublich spannend“

In einer Mitteilung der Hartberger gab er an, die Entwicklung des Klubs in seiner Doppelfunktion weiter vorantreiben zu wollen. „Das gesamte Projekt TSV Hartberg ist unglaublich spannend und ich möchte mit meinen Ideen, meiner Erfahrung, dazu beitragen, dass Projekte sich positiv entwickeln und der TSV noch lange Zeit ein unangenehmer, unberechenbarer Gegner für viele Teams in der österreichischen Bundesliga bleibt“, meinte der ehemalige Nationalspieler.