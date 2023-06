Wie man Jugendliche zum Lehrberuf animieren will

Dieses Jahr finden in Danzig die Berufseuropaschaften „EuroSkills" statt, bei denen an 3 Wettbewerbstagen die Spitzenleistungen von jungen Fachkräften aus 30 Ländern im Mittelpunkt stehen. Sechs Jugendliche aus Niederösterreich sind heuer mitvertreten und dürfen ihre Top-Leistungen unter Beweis stellen. Bei den internationalen „WorldSkills“ 2015 in Sao Paulo konnte der Weltmeister Phillipp Seiberl als Goldmedaillen-Gewinner in Schwerfahrzeugtechnik die Jury überzeugen. Heute wurde er auch in St. Pölten mit einem Handabdruck vor dem Rathaus verewigt.