Vandalen zogen im Stubaital Spur der Verwüstung

Schäden auch bei Autohaus und Tankstelle

Doch damit nicht genug: Bei einem Autohaus in der Gewerbezone in Neustift wurde eine zirka vier Meter hohe Fahne aus der Verankerung gezogen und ebenfalls beschädigt. „Zwei bei einer Tankstelle in Neustift aus der Verankerung gerissenen Verkehrszeichen konnten von Polizeibeamten wieder angebracht werden“, heißt es vonseiten der Ermittler.