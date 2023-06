Trotz Warnungen: Tiroler tappt in Krypto-Falle

Investition in Kryptowährungen vorgegaukelt

Das Geld würde angeblich am Aktienmarkt in diverse Kryptowährungen investiert, welche eine Gewinngarantie versprachen. Der 72-Jährige wurde, nachdem er die Überweisungen bereits getätigt hatte, misstrauisch und stellte selbst Nachforschungen bezüglich der Website an.