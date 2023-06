Serrano ante portas! Der Spanier war schon in Graz

Sturm startet am Samstag offiziell mit dem ersten Testspiel in den Champions-League-Sommer - und das beim „Krone“-Spiel in Kirchberg an der Raab (16 Uhr)! Der Oberligist, der im Rahmen der „Krone“-Steno-Gala 2019 den Superpreis abgesahnt hatte, zelebriert das „Jahrhundertspiel“ vor erwarteter Rekordkulisse.