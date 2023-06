Star-Frisör feierte Traumhochzeit mit Pool-Party

An einem Tag wäre sich das alles einfach nicht ausgegangen. Da ist sich Dieter Ferschinger sicher. Der Star-Frisör aus Graz, der unter anderem schon mit Melissa Naschenweng und Heidi Klum zusammenarbeitete, hat sich Anfang des Monats getraut und teilte nun das erste Bild der zweitägigen Traumhochzeit. „Wir waren zuerst am Standesamt und dann im Schloßbergrestaurant, am nächsten Tag gab es eine Pool-Party mit 70 Gästen im Hotel Zeitwert in Hollenegg“, sagt er der „Krone“.