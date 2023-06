Corona-Hilfe: 100.000 Anträge sind noch unerledigt

Corona ist in der öffentlichen Wahrnehmung vorbei - doch in der Verwaltung ist man nach wie vor mit der Aufarbeitung der Pandemie beschäftigt. Scharfe Kritik am Tempo übt Neos-Klubobmann Niko Swatek: „Die Landesregierung lässt Unternehmer immer noch auf ihr Geld warten!“