Tickets für „Romeo & Julia“ in St. Pölten gewinnen

Vom Lächeln bis zur Verzweiflung, vom grimmigen Zorn bis zur ewigen Liebe - Shakespeares Romeo und Julia hat sich für immer in die Herzen eingeprägt. Sergej Prokofjew hat dabei ein Meisterwerk geschaffen, das nun in der Choreografie von Florient Cador in der Landeshauptstadt präsentiert wird. „Mit den Starsolisten Rachel Carrier und Florient Cador wird die Realisierung von Sergej Prokofjews “Romeo & Julia„ ein gelungenes tänzerisches Werk“, freut sich Intendantin Anastasia Irmiyaeva.