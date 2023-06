Schlugen Feuerteufel zweimal binnen 14 Tagen zu?

Die Salzburger Feuerwehr musste am Dienstag gegen 23 Uhr zu einem Brand in der Bessarabierstraße ausrücken. Im Bereich des Stiegenhauses, eines siebenstöckigen Wohngebäudes, waren Ablagerungen in Brand geraten. Dichter Rauch war die Folge. Es war nicht der erste Brandeinsatz an dieser Adresse ...