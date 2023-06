Ordentlich schlampig: Wildwuchs mit Hintergedanke

„Wer einen vielfältigen und lebendigen Garten will, braucht Mut zur Unordentlichkeit“, weiß Sabine Sladky-Meraner, Mitarbeiterin am Institut für Botanik an der Uni Innsbruck. Die Ausstellung „Ordentlich schlampig“, heuer und nächstes Jahr von Mai bis November im Botanischen Garten in Hötting zu besuchen, informiert, wie man heimischen Wildpflanzen, Insekten, Eidechsen, Fröschen und anderen Kriechtieren eine Lebensgrundlage bieten kann und holt die oft als „ungepflegte G‘stettn“ abgewerteten Ecken vor den Vorhang.