Klimawandel lässt es in Alpen immer öfter blitzen

Steigerung um 50 Prozent im Tagesverlauf

Die intensivsten Veränderungen seien laut den Innsbrucker Forschern zwischen 1980 und 2019 in den Hochalpen aufgetreten. Dort habe sich die Blitzaktivität in den 2010er Jahren im Vergleich zu den 1980er Jahren verdoppelt. In den hochgelegenen Bereichen der Ostalpen erreiche die Blitzsaison ein stärkeres Maximum und beginnt einen Monat früher. Im Tagesverlauf ist der Höhepunkt um bis zu 50 Prozent stärker, wobei es mehr Blitze am Nachmittag und Abend gebe.