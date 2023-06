Wie Volksschüler ihren eigenen Spielplatz retteten

„Zudem haben wir die EVN davon informiert, dass der Trinkwasserbrunnen undicht ist und abgedreht werden musste“, so Cech, der sich aber auch mit einem Appell an die Eltern und andere erwachsene Besucher des Parks wendet: „Bitte achten Sie bei der Müllentsorgung darauf, die dafür vorgesehenen Mistkübel zu benutzen!“ Auch achtlos am Boden „entsorgte“ Zigarettenstummel sind dem Bürgermeister – und den Kindern (!) – ein Dorn im Auge.