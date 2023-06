Bei Flämmarbeiten drei Hütten abgefackelt

Durch ein Missgeschick bei Flämmarbeiten am Dach seiner Gartenhütte am Sonntag in Flachau ist dem 44-Jährigen Eigentümer ein Schaden in der Höhe von 70.000 Euro entstanden. Der Mann hatte versehentlich die Thujenhecke in Brand gesteckt. Durch Trockenheit und Wind griff das Feuer auf die Gartenhütte über, danach auf eine Werkstatt sowie einen nahe gelegenen Hühnerstall, berichtete die Polizei.