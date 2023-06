Die Erleichterung war bei Jakob Schubert groß

Jakob Schubert strahlte am Donnerstag nach der Qualifikation des Boulder-Bewerbes über das ganze Gesicht. Dreimal hatte es der Innsbrucker in dieser Saison nicht ins Halbfinale geschafft, war teilweise ganz knapp gescheitert. Just beim Heimbewerb konnte der 32-Jährige wieder seine ganze Klasse zeigen. „Es hat mega viel Spaß gemacht. Was ich am meisten liebe beim Klettern: Wenn ich fertig bin und trotzdem noch probiere, alles rauszuholen. Vor allem, wenn es dann aufgeht und ich belohnt werde.“