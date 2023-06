Welterbe: Graz setzt Altstadtschutz völlig neu auf

Aus zwei Gesetzen wird eines

Und doch stand hinter der Zukunft der Kommission in den letzten Wochen ein großes Fragezeichen, von einer Umbenennung oder gar Auflösung war da immer wieder zu hören. Doch das ist jetzt offenbar vom Tisch. „Wir befinden uns seit Anfang des Jahres in einem Dialog mit der Stadt Graz, um den Altstadtschutz zu stärken“, sagt Patrick Schnabl, Leiter der Abteilung 9 (Kultur, Sport, Europa) des Landes. Konkret wird eifrig an einer Gesetzesnovelle gebastelt - aus dem Altstadterhaltungsgesetz für Graz und dem Ortsbildschutzgesetz für die übrige Steiermark wird künftig das Stadt- und Ortsbildgesetz, so zumindest der momentane Arbeitstitel.