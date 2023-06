E-Bikerin (43) bei Sturz nach Notbremsung verletzt

Um eine Kollision mit einem Auto an der Kreuzung Raschenbergstraße/Laufenstraße in der Stadt Salzburg am Mittwochnachmittag zu verhindern, musste eine 43-jährige E-Bikerin eine Notbremsung durchführen. Dabei kam die Radfahrerin zu Sturz und verletzte sich. Der unbekannte Autofahrer setzte hingegen seine Fahrt ungehindert fort, ohne der Radfahrerin zu helfen.