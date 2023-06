Leichtathletik: Weltklasse ist zu Gast in Graz

Die 27-jährige Olympia-Athletin des SVS freut sich auf Graz: „Letztes Jahr habe ich hier mit 60,89 Metern gewonnen, das will ich auch diesmal schaffen.“ Vor der WM in Budapest (19. bis 27. August), für die die österreichische Rekordhalterin (64,68 m) wie Weißhaidinger, Mayer und Gogl-Walli fix qualifiziert ist, probt sie nächste Woche bei der Team-EM in Polen, danach beim Weltklasse-Meeting in Lausanne.