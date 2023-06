Mann verletzt sich beim Abfeuern einer Salutkanone

Ein 82-jähriger Einheimischer wurde an Fronleichnam gegen 11.30 Uhr in der Tiroler Gemeinde Mayrhofen von der Druckwelle des Kanonenschusses erfasst und dabei verletzt. Der Mann wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.