Erleben Sie Kunstgeschichte im Leopoldmuseum

Jetzt teilnehmen und gewinnen

Wir verlosen 25x2 Tickets für eine außergewöhnliche Führung durch die Ausstellung am 21. Juni. Das Besondere? Die Führung findet in Kleingruppen außerhalb der Öffnungszeiten statt. Bevor Sie auf Entdeckungsreise gehen, gibt Ihnen Direktor Wipplinger höchstpersönlich bei einem Glas Sekt eine Einführung in die Ausstellung. Als Erinnerung erhalten Sie zudem einen Ausstellungskatalog.