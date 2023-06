Eigenartiger Kadaver alarmiert Wattenberg

Es waren Bilder, die für Wolfsrisse eher untypisch sind. Dies bestätigten auch zuständige Experten. Also eher ein Bär? Seitens des Landes betonte man am Mittwoch auf Nachfrage, dass auch ein Absturz mit nachfolgendem Tierfraß in Frage komme. Eine DNA-Probe soll nun Gewissheit bringen.