Grazer in der Nacht zusammengeschlagen und beraubt

Verdächtiger ist vorbestraft

Nach kurzer Fahndung nahm eine Polizeistreife den vorbestraften Rumänen, der ohne festen Wohnsitz ist, fest. Bei der Durchsuchung fahnden die Polizisten den geraubten (geringen) Geldbetrag - ganz in der Nähe wurde von einer Diensthundestreife auch die Geldbörse des Opfers gefunden. Der 22-Jährige gab bei der Einvernahme an, dass er aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums keine Erinnerungen habe und leugnete die Tat. Der wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.