Regenschirm statt Badehose in der Steiermark

Wer auf eine herrliche Woche mit Badetemperaturen hofft, der wird enttäuscht, denn das Wetter hat sich noch nicht ganz für den Sommermodus entschieden. „Es bleibt unbeständig“, sagt Christian Pehsl von Geosphere Austria. Bereits am Montag ziehen einige Wolkenfelder in die Steiermark. Die Woche startet überwiegend bewölkt, immer wieder können teils kräftige Gewitter niedergehen. Nach den Unwettern am Sonntag, die gerade nachgelassen haben, übernimmt weiterhin der Regen das Kommando und es ist etwas kühler als zuletzt. Die Höchsttemperaturen liegen knapp unter 20 Grad. Bei diesen Aussichten wandern wohl auch die Sandalen wieder zurück in den Schrank, während der Schirm zum praktischen Begleiter wird.