Deutschen (52) verließen Kräfte bei Klettertour

Weder vor noch zurück konnte ein 52-jähriger Deutscher am frühen Nachmittag des 2. Juni am Familienklettersteig Zimmereben in der Tiroler Gemeinde Schwendau. So hatte sich der Deutsche die Klettertour bestimmt nicht vorgestellt. Im Bereich des zweiten Rettungspunktes verließen in schließlich die Kräfte, sodass er weder weiter auf- noch absteigen konnte. Glücklicherweise kam ein anderer Kletterer vorbei und erkannte geistesgegenwärtig die Situation. Er setzte um 14.37 Uhr den Notruf ab. Kurz darauf wurde der Deutsche auch schon von der Bergrettung Mayrhofen bis zum Einstieg des Klettersteiges sicher abgeseilt.