Der Herr der düsteren Tattoos ist zurück in Graz

Großer Wunsch: „Kompletten Körper gestalten“

Tattoos haben den Grazer übrigens schon mit 15 Jahren fasziniert. Auch als Kind habe er viel gezeichnet. „Später habe ich meine Illustrationen auf Instagram hochgeladen, so konnte ich Leuten auf der ganzen Welt zeigen, was ich mache.“ Während sich Nicola selbst eher als ruhig und ausgeglichen beschreibt, sind seine Arbeiten melancholisch und surreal. Finstere Kreaturen, die an düstere Fantasywelten erinnern, zeichnen seine Handschrift aus.