Der Erzberg wird wieder zur riesigen Sport-Arena

Einmal im Jahr öffnet der steirische Erzberg seine Pforten exklusiv für Sportler und mutiert bei den „Krone Adventure Days“ wieder zur gigantischen Sportarena! Mehr als 6000 Abenteurer aus an die 30 Ländern werden in den verschiedensten Disziplinen an den Start gehen – diese werden insgesamt von an die 10.000 Besucher angefeuert.