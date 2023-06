Badesaison angelaufen: Nichtschwimmer in Gefahr!

„Unbedingt zuerst an der Wasserfläche suchen!“

Der beste Schutz gegen das Ertrinken ist freilich, dass das Kind so früh wie möglich schwimmen lernt. „Das ist aufgrund des Hallenbad-Sterbens in Tirol ein großes Problem“, klagt der Einsatzleiter. Im eigenen Garten oder auf der Terrasse gilt es, den Pool oder das Planschbecken gut abzusichern. „Sollte man das Kind im Schwimmbad oder am See aus den Augen verlieren, unbedingt zuerst die Wasserfläche absuchen.“