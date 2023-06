Weingut des Jahrs steht heuer in der Oststeiermark

Siegerweine können in St. Anna am Aigen verkostet werden

Für die traditionelle Landesweinkost, veranstaltet von der Landwirtschaftskammer, haben rund 500 Produzenten insgesamt 2049 Weine eingereicht. „Die Siegerweine können in der Steiermark-Vinothek in St. Anna am Aigen verkostet werden“, macht Weinbaudirektor Werner Luttenberger Gusto.