Schulbus überschlug sich: Zwei Kinder verletzt

Noch einmal relativ glimpflich endete ein Unfall mit einem Schulbus am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in Paldau. Ein 40-Jähriger lenkte den Kleinbus mit zwei Elfjährigen an Bord. Laut Polizei gab der Lenker an, dass am Ende einer Linkskurve plötzlich eine Katze auf die Straße gesprungen sei.