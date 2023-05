Pferde gehen plötzlich durch: Kutscher verletzt

In Tirol kam es am Dienstag zur Mittagszeit zu einem Unfall mit einem Pferdegespann. Auf halber Strecke zwischen der Rasthütte Engalm in Hinterriß, Vomp (Bezirk Schwaz) und dem Parkplatz des Gasthofes Eng gingen die Pferde plötzlich durch. Die Kutsche kippte dadurch um, der Kutscher (69) wurde verletzt.