„Das Rätsel“: Mit neun Verdächtigen im Bunker!

Angstrom engagiert neun professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer aus der ganzen Welt, die das sehnlichst erwartete Buch der Bestseller-Trilogie in ihre jeweilige Sprache übertragen sollen. Unter extremen Sicherheitsmaßnahmen sollen sich die Übersetzer nach der Abgabe all ihrer elektronischen Geräte im streng bewachten Bunker eines Herrenhauses an die Arbeit machen.