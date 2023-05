Mehr Raum für innovative Pädagogik

Ausbau der Gruppen

Insgesamt werde allein mit diesen baulichen Maßnahmen ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 87 Millionen Euro ausgelöst. So wurden für die Kindergartengruppen in Weistrach, Bruck an der Leitha, Strasshof an der Nordbahn, Enzersdorf im Thale, Mold, St. Veit an der Gölsen, Kreuzstetten, Guntramsdorf, Hafnerbach und Kirchberg am Wagram für Zubauten erhöhte Förderungen – aufgrund zusätzlicher Gruppen und der Kindergarten-Öffnung für Zweijährige – beschlossen.