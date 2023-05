„Für WM-Gold gab’s vom Chef einen Tag frei“

Die Stimme klingt noch heißer bei Lukas Huber. „Solche Siege muss man halt feiern“, so der 35-Jährige augenzwinkernd. 70 Jahre ist es her, dass Österreich wieder Team-Weltmeister im Kegeln ist. Im kroatischen Varazdin setzte sich das Sextett um die Kapitäne Huber und Matthias Zatschkowitsch mit 6:2 gegen Deutschland durch. „Wenn man das Finale gegen Deutschland gewinnt, ist das was Besonderes“, so Huber. Der von seinem Chef dafür sogar einen freien Tag bekommen hat. In erster Linie, um den Kater zu verdauen. Aber auch die Belastung ist nicht ohne. Ein Match dauert in etwa eine Stunde.