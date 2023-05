Die völlig furchtlosen „Hobby-Adler“ vom Bergisel

Die Mobiltelefone sind gezückt, viele halten den Atem an und am Ende geht ein Raunen durch das zuvor mucksmäuschenstille Oval. Nein, nicht Stefan Kraft ist gerade von der Innsbrucker Bergiselschanze in Richtung Wiltener Friedhof gesegelt, sondern ein Mitglied aus dem „Bergisel Skijumping Team“. Die sechs wagemutigen Männer und eine ihnen in nichts nachstehende Frau sind eigentlich Krankenpfleger und Landwirt, Volksschullehrer, Student oder Mediziner. Doch sie eint die Leidenschaft für das Skispringen. „Die meisten von uns sind Absolventen vom Skigymnasium in Stams“, sagt Julian Wackernell, der erst vor zwei Jahren seine aktive Karriere beendet hat.