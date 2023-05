52-Jähriger stürzt bei Skitour in Tirol in den Tod

340 Meter über felsiges Gelände

Der Deutsche rutschte in weiterer Folge im rund 40 Grad steilen Gelände, am Rücken liegend, ab und konnte sich nirgends festhalten. „Der Skitourengeher stürzte anschließend etwa 340 Meter über felsiges Gelände ab“, erklärt die Exekutive. Die Begleiter des Mannes setzten umgehend die Rettungskette in Gang, der Notarzt konnte jedoch nur mehr Tod des 52-jährigen feststellen.