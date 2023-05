Kein Vertrag mit PVA: Reha-Zentrum muss schließen

Wichtiger Vertrag mit PVA kam nicht zustande

Warum kommt das Aus für das „Auszeit“, so der Name des Gesundheitszentrums, das sich auf psychische Erkrankungen spezialisiert hat? Nun, es gab zwar Verträge mit kleineren Versicherungsanstalten, die Patienten nach St. Lambrecht zuwiesen - nicht aber mit der größten und wichtigsten, der Pensionsversicherungsanstalt. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei so nicht möglich.