Müller: Fiese Psychospielchen mit BVB vor Finale

Nicht in eigener Hand

Er selbst und seine Teamkollegen wollen hingegeben „demütig bleiben, unseren Job machen und nehmen, was wir kriegen.“ Während Dortmund mit einem Sieg gegen Mainz Meister wäre, hat es der FC Bayern gegen Köln nicht mehr in der eigenen Hand. Beide Partie werden am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.