Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag war ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Motorrad auf der Schanzsattelstraße in Richtung Stanz im Mürztal unterwegs. Ein vor ihm fahrendes Auto setzte zum Rechtsabbiegen an, weshalb ein weiterer Autolenker sowie der Motorradfahrer bremsten.