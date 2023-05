Bergfreunde, bitte vor Tourstart noch zur Kasse!

Erstmals Inkasso in Ginzling

„Mithalten“ kann der Achensee. In Pertisau, am Eingang zu den Karwendeltälern, kostet das Tagesparkticket ebenfalls 8 Euro. Umhausen im Ötztal hält sich im Vergleich dazu mit 5 Euro im Bergdorf Niederthai und am Bischofsparkplatz zurück. Die Zurückhaltung aufgegeben hat man dafür in Ginzling. War Parken beim Naturparkhaus bisher kostenlos, so findet demnächst ein Inkasso statt. 6 Euro wird ein Tagesticket kosten.