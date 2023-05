Elektro-Pionier setzt immer mehr Autos unter Strom

Neue Fertigungshalle in Bau

Derzeit wird schon wieder um eine neue Fertigungshalle erweitert. Neben Dienstleistungen für externe Kunden entwickelt und produziert Dinitech auch eigene Produkte. So wie etwa den NRGkick, ein mobiles Ladekabel, in das jede Menge steirischer High-Tech verpackt ist. Das Gerät wird in 35 Länder exportiert.