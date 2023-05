Kindergarten-Riese Wiki: Was Prüfer kritisieren

Tanzsportzentrum sorgt für schiefe Optik

Kritisch sahen die Prüfer auch die Errichtung eines Tanzsportzentrums durch den Verein Wiki, was knapp zwei Millionen Euro gekostet hat. Von September 2019 bis Oktober 2021 war es exklusiv an einen Tanzsportverein vermietet. Der damalige Wiki-Obmann war gleichzeitig auch Vizepräsident dieses Tanzsportvereins: Das sorge für „eine gewisse schiefe Optik, zumal eine kostendeckende Bewirtschaftung des (Tanz-)Sportzentrums auch in absehbarer Zeit nicht möglich ist“.