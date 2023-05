Nach starken Unwettern droht Steirern Gelsen-Plage

Starkregen, Hagel und Sturm - die ersten schweren Gewitter des Jahres gingen am Dienstag auf die Steiermark nieder und ließen 3500 Hektar verwüstet zurück. Zwei Millionen Schaden, so rechnet Fachmann Mario Winkler von der Hagelversicherung vor, entstand allein an Obstkulturen und Ackerflächen; dort blieb vielfach nur Schlamm über. Regional lagen sogar Mittwochfrüh noch dicke Hagelkörner.