Kärnten-Feeling mitten in Hamburger Großstadt

Große Party bei Nacht

Und wie in der Wirklichkeit wird es auch im Miniatur Wunderland Nacht. Alle 15 Minuten wird es in der rund 1500 Quadratmeter Miniaturwelt dunkel. Und wie es sich für den Wörthersee gehört, geht die Party dann richtig los. In dem Hotel gehen die Lichter in den Zimmern an und aus, die Promenade erstrahlt in den schönsten Farben. Echtes Wörthersee-Feeling eben.