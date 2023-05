Diese Kinder sind für den Notfall bestens gerüstet

„Zivilschutz funktioniert nur durch die Zusammenarbeit jedes einzelnen und den Blaulichtorganisationen“, betont Gunda. Dafür stehe die Kindersicherheitsolympiade. Als Gewinner ging die 4. Klasse der VS Uderns hervor, die nun am 20. Juni beim Bundesfinale in Wien teilnimmt. Bundessieger aus Tirol gab es ja bereits: 2017 konnte die VS Mötz das Rennen für sich entscheiden.