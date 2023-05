Die Welt neu entdecken: Einfach wieder „Kind sein“

Neue Perspektiven und Blickwinkel

Wie gestalten sich Kindheit und Kindsein in unterschiedlichen Epochen und Gesellschaftsschichten? Dieser Frage nähert sich die Schau aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln an. „Eine große Neuheit im heurigen Jahr ist das Gesprächslabor. In Kleingruppen erarbeiten Menschen in Workshops, was es für eine gute, generationsübergreifende Kommunikation braucht“, hält Geschäftsführer Peter Fritz fest. „Jetzt verstehen wir uns!“, lautet daher das Motto beim Arkadenhof-Gespräch am Mittwoch.