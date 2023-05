Ehrung für Schiffkowitz: „Wo wor mei Leistung?“

Am 27. Dezember 1946 erblickte Helmut Röhrling in Graz das Licht der Welt. Unter seinem Künstlernamen Schiffkowitz hat der heute 76-Jährige später österreichische Musikgeschichte geschrieben. Für sein jahrzehntelanges Wirken erhielt der Oststeirer nun von der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr das Goldene Ehrenzeichen der Landeshauptstadt, „als Dank für deine Musik, die uns alle immer noch so berührt“, wie die Stadtchefin bei der Überreichung betonte.