Neumayer hat Mega-Tief überwunden

Bestmarke in Reichweite

Mit der aufsteigenden Formkurve – vor dem Prag-Titel erreichte er dreimal en suite das Halbfinale – im Gepäck blickt Neumayer jetzt wieder positiver in die Zukunft. Diese und kommende Woche geht es mit zwei Stationen in Tschechien weiter. „Ich schaue, dass ich so viele Turniere wie möglich spiele“, will Neumayer im Rhythmus bleiben.