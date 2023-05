Die Geheimzutaten der besten Köchin des Landes

Gekocht wird im Hause Sigwart hauptsächlich mit regionalen Zutaten, aber nicht nur. „Ich habe auch mal einen Meeresfisch auf der Karte. Manch einer kommt nicht weg von daheim. Der soll auch die Möglichkeit bekommen, das zu probieren“, ist sie überzeugt. An einem weiteren Prinzip hält sie ebenfalls fest: „Wenn wir geöffnet haben, gibt es durchgängig die ganze Speisekarte.“ Langweilig wird es auch für die Stammkunden nicht: Alle paar Wochen wechseln die Menüs. Eine Herausforderung, wie die Haubenköchin zugibt, „aber die Gäste mögen das“. Das ist es, was Sigwart an ihrem Beruf so mag: „Du hast immer sofort die ehrliche Zuwendung. Und du machst eigentlich nur glücklich“, lächelt sie.