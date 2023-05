Für diesen Auftritt wird Meghan im Netz ausgelacht

Bei den „Women of Vision Awards“ nahm Herzogin Meghan Markle am Montag in New York in einem 2000-Euro-Kleid einen Preis für ihr „lebenslanges Eintreten für Frauen und Mädchen“ entgegen. Doch für mehr Wirbel als die glamouröse Zeremonie und ihr Kleid sorgt eine seltsame Szene, die sich davor abgespielt hat.